На Київщині затримали керівника ГО, який вимагав 1,4 млн грн від військового за "вплив" на виділення коштів для закупівлі дронів

Прокурори Київської обласної прокуратури повідомили про підозру керівнику громадської організації, якого викрили у вимаганні та отриманні хабара від командира військової частини за "вплив" на виділення коштів для закупівлі дронів.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За 1,4 млн грн керівник громадської організації обіцяв "вплинути" на рішення місцевої влади щодо виділення коштів на закупівлю дронів для потреб оборони.

За даними слідства, у межах субвенції місцевих органів влади одній із військових частин Бориспільського району було перераховано 2,4 млн грн для придбання безпілотників.

Після цього керівник громадської організації звернувся до командира частини та заявив, що саме завдяки його впливу ці кошти були виділені. Він вимагав 1,4 млн грн “винагороди” — частину бюджетних коштів, отриманих на дрони.

Крім того, чоловік підбурював військовослужбовця розподілити між собою гроші, а техніку списати як нібито втрачено під час бойових дій.

У вересні 2025 року фігурант отримав першу частину неправомірної вигоди — 100 тис. грн. 15 жовтня його затримали під час одержання другої частини — 31 тис. доларів. Гроші вилучено, а підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому вручено повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводить Слідче управління ГУНП у Київській області за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України. Слідчі дії тривають.