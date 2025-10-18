У "Резерв+" додали відстрочку для батьків з дітей з інвалідністю

У застосунку для військовозобов’язаних "Резерв+" запустилась можливість отримати відстрочку для батьків дітей з інвалідністю.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Система автоматично перевіряє інформацію в державних реєстрах, а користувач отримує результат у смартфоні.Послугу можуть отримати:

рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю (I або II групи).

Якщо обидва батьки військовозобов’язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку в Резерв+.

Головною умовою є те, що інформація про встановлену інвалідність має бути чинною та внесеною до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

Щоб запит через Резерв+, потрібно оновити застосунок до останньої версії в AppStore або Google Play, авторизуватися, на головному екрані натиснути три крапки, вибрати "Подати запит на відстрочку" і обрати потрібний тип відстрочки.Надіслати запит і дочекатися сповіщення з результатом.

Система може відмовити в оформленні відстрочки. Найчастіше це трапляється через те, що в державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність.

Оновити дані можна онлайн – в Електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована в системі, спочатку її треба зареєструвати.

Також дані можна оновити в установах. Повідомлення з відмовою в застосунку підкаже, куди звернутися: до найближчого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), органу соціального захисту населення (ОСЗН) за місцем проживання чи Пенсійного Фонду України (ПФУ).

"Якщо вам запропоновано звернутися до ОСЗН/ЦНАП, майте на увазі, що найшвидше це зробити в ОСЗН – їхні фахівці мають технічну можливість одразу внести зміни до реєстру. У ЦНАП процедура може тривати трохи довше, оскільки документи передаються до ОСЗН для обробки", – зазначили у міністерстві.

Якщо система повідомляє, що реєстри тимчасово недоступні, слід повторити запит пізніше.

"Зверніть увагу: записи про інвалідність у реєстрах мають бути чинними. Якщо строк дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. У такому разі оновлювати дані не потрібно – подати запит можна буде після отримання нового документа", – наголосили у оборонному відомстві.

При зверненні до ЦНАП або ОСЗН треба мати з собою такі документи:

свідоцтво про народження або ID-картка дитини;

РНОКПП дитини (якщо є);

пенсійне посвідчення (якщо є);

якщо дитина неповнолітня – медичний висновок про інвалідність (форма № 080/о);

якщо дитина повнолітня – довідка до акта огляду МСЕК (форма № 157-1/о);

РНОКПП одного з батьків;

витяг про зареєстроване місце проживання.

Якщо ви користуєтесь Електронним кабінетом, достатньо скан-копій цих документів, без оригіналів.

Якщо система все одно не знаходить дитину, у такому випадку фахівець ЦНАП або ОСЗН має перевірити дані. Причина може бути у помилці введення. Необхідно перевірити серію та номер свідоцтва про народження, номер медичного висновку або довідки МСЕК, дати огляду та строк дії документа.

Наразі відстрочку в Резерв+ також можуть отримати:

люди з інвалідністю;

студенти, аспіранти;

батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;

подружжя захисників і захисниць із дитиною;

чоловіки або дружини людей з інвалідністю;

люди з тимчасовою непридатністю;

працівники закладів вищої та профосвіти.

Оформлення відстрочки в застосунку відбувається автоматично завдяки обміну даними між державними реєстрами. Для батьків дітей з інвалідністю система перевіряє інформацію з реєстрів Мінсоцполітики, ДРАЦС та Пенсійного фонду. Процес зазвичай триває лише кілька годин і не потребує збору довідок.