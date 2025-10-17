Міноборони: цифрову систему для обліку військовослужбовців "Імпульс" розгорнуть у ДШВ

Десантно-штурмові війська стануть першим родом військ, де повністю запустять в роботу цифрову систему для обліку військовослужбовців "Імпульс".

Про це повідомляє Міноборони.

"Імпульс" має замінити паперові журнали та розрізнені таблиці, швидко давати точну інформацію про людей та допомагати командирам ухвалювати рішення на основі актуальних даних. Процес впровадження системи передбачає забезпечення технікою, розгортання безпечного середовища та навчання людей.

"ДШВ заходять в "Імпульс" першими. Їхня практика допоможе розробникам врахувати досвід реальних користувачів", — зазначає заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксани Федорчук.

Начальник управління персоналу зі штабу командування ДШВ Віктор Щіпанський каже, що десантники першими почали роботу з продуктом і це потребувало від них додаткових зусиль. На думку Щіпанського, у підсумку ДШВ зможуть суттєво зменшити витрати часу на бюрократію, автоматизувати управління та сформувати базу для розвитку інших цифрових сервісів.

"Імпульс" — цифрова система обліку військовослужбовців у Збройних Силах України, яка оптимізує роботу служб персоналу, забезпечує швидкий доступ до актуальних даних про людей та швидке формування узгоджених звітів і документів.

Систему розробив Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ, де проходять службу ІТ-спеціалісти з багаторічним цивільним досвідом в українських та міжнародних компаніях. Розгортання у війську забезпечують підрозділи Міністерства оборони та Збройних Сил України.