​Кримські цілі
​Кримські цілі
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаТехнології

Суд ЄС став на бік Meta і TikTok у справі проти нагляду за соцмережами

Єврокомісія має рік, щоб визначити правила розрахунку користувачів для «податку на нагляд».

Суд ЄС став на бік Meta і TikTok у справі проти нагляду за соцмережами
TikTok
Фото: pixabay

Meta і TikTok здобули перемогу над Європейською комісією у суді, оскарживши щорічний наглядовий збір, який ЄС запровадив для фінансування виконання закону про цифрові послуги (DSA). 

Про це йдеться у рішенні Загального суду при Суді ЄС, ухваленому 10 вересня, пише Politico.

Це перша серйозна поразка Єврокомісії щодо застосування DSA, який діє з 2022 року та дозволяє накладати на соцмережі й онлайн-платформи штрафи до 6% від їхнього глобального річного обороту.

Суд постановив, що перед визначенням розміру зборів Єврокомісія мала ухвалити окремі правила щодо того, як саме обчислюється кількість користувачів платформи. Комісії дали один рік, щоб підготувати відповідний документ, інакше їй доведеться повернути платформам збори за 2023 рік.

У ЄК заявили, що рішення стосується лише процедури, а не суті. «Суд підтвердив нашу методологію: жодної помилки в розрахунках, жодного призупинення платежів, жодних проблем із принципом збору чи його розміром», — сказав речник Єврокомісії Томас Реньє.

Meta привітала рішення, заявивши, що воно «змусить Єврокомісію переглянути несправедливу методологію розрахунків». У TikTok також повідомили, що «уважно стежитимуть за розвитком справи» й вважають рішення перемогою.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies