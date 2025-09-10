Суд ЄС став на бік Meta і TikTok у справі проти нагляду за соцмережами

Єврокомісія має рік, щоб визначити правила розрахунку користувачів для «податку на нагляд».

Meta і TikTok здобули перемогу над Європейською комісією у суді, оскарживши щорічний наглядовий збір, який ЄС запровадив для фінансування виконання закону про цифрові послуги (DSA).

Про це йдеться у рішенні Загального суду при Суді ЄС, ухваленому 10 вересня, пише Politico.

Це перша серйозна поразка Єврокомісії щодо застосування DSA, який діє з 2022 року та дозволяє накладати на соцмережі й онлайн-платформи штрафи до 6% від їхнього глобального річного обороту.

Суд постановив, що перед визначенням розміру зборів Єврокомісія мала ухвалити окремі правила щодо того, як саме обчислюється кількість користувачів платформи. Комісії дали один рік, щоб підготувати відповідний документ, інакше їй доведеться повернути платформам збори за 2023 рік.

У ЄК заявили, що рішення стосується лише процедури, а не суті. «Суд підтвердив нашу методологію: жодної помилки в розрахунках, жодного призупинення платежів, жодних проблем із принципом збору чи його розміром», — сказав речник Єврокомісії Томас Реньє.

Meta привітала рішення, заявивши, що воно «змусить Єврокомісію переглянути несправедливу методологію розрахунків». У TikTok також повідомили, що «уважно стежитимуть за розвитком справи» й вважають рішення перемогою.