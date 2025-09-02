Платформа Zoom відновила доступ для сфери освіти у прифронтових регіонах України.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
За його словами, проблема блокування користувачів торкнулася Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської та Харківської областей.
«Ми звернулися до компанії — і вже маємо результат. Сьогодні Zoom відновив доступ для сфери освіти у прифронтових регіонах. Компанія також працює над тим, щоб відновити доступ для всіх користувачів у цих областях. Про вирішення цієї ситуації повідомимо додатково», - зазначив Федоров.
- У червні 2022 року стало відомо, що Zoom надає безоплатний доступ до своїх сервісів українським університетам та закладам профтехосвіти.
- Тим часом через санкції Zoom відкликала ліцензії на розробку програмного забезпечення в Росії.