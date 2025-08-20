Ще 7 instagram-акаунтів, зокрема і блогерки-мільйонниці, заблокували за незаконну рекламу казино

На цих акаунтах систематично рекламували казино у Stories, де показували "легкі виграші" й залишали активні посилання.

Ще 7 instagram-акаунтів, зокрема і блогерки-мільйонниці Сімбочки, заблокували за незаконну рекламу казино.

Про це повідомили у телеграм-каналі державного агентства PlayCity.

"Цього разу незаконну рекламу зафіксували на новинних акаунтах, в інфлюенсерів-тисячників, а також у Сімбочки — блогерки з мільйонною авдиторією", – зазначили там.

На цих акаунтах систематично рекламували казино у Stories, зокрема показували "легкі виграші" й залишали активні посилання.

У PlayCity наголосили, що це є прямими порушенням закону, тому акаунти були заблоковані із компанією Meta.Також нагадали, що реклама азартних ігор жорстко регулюється законом та має відповідати таким правилам:

Дозволена лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків, зокрема у нічному ефірі телебачення, на сайтах і в застосунках організаторів азартних ігор, у спеціалізованих виданнях для повнолітньої аудиторії тощо

Контент має бути позначений як 21+

Рекламувати можна лише легальні ліцензовані бренди

Заборонено показувати неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, бонуси, заклики до гри, обіцянки легкого заробітку, приховану рекламу брендів та відомих людей, крім спортсменів

Мінімум 15% повідомлення має містити попередження про ігрову залежність.