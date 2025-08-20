КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Ще 7 instagram-акаунтів, зокрема і блогерки-мільйонниці, заблокували за незаконну рекламу казино

На цих акаунтах систематично рекламували казино у Stories, де показували "легкі виграші" й залишали активні посилання. 

Фото: EPA/UPG

Ще 7 instagram-акаунтів, зокрема і блогерки-мільйонниці Сімбочки, заблокували за незаконну рекламу казино.

Про це повідомили у телеграм-каналі державного агентства PlayCity.

"Цього разу незаконну рекламу зафіксували на новинних акаунтах, в інфлюенсерів-тисячників, а також у Сімбочки — блогерки з мільйонною авдиторією", – зазначили там. 

На цих акаунтах систематично рекламували казино у Stories, зокрема показували "легкі виграші" й залишали активні посилання. 

У PlayCity наголосили, що це є прямими порушенням закону, тому акаунти були заблоковані із компанією Meta.Також нагадали, що реклама азартних ігор жорстко регулюється законом та має відповідати таким правилам:

  • Дозволена лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків, зокрема у нічному ефірі телебачення, на сайтах і в застосунках організаторів азартних ігор, у спеціалізованих виданнях для повнолітньої аудиторії тощо 
  • Контент має бути позначений як 21+
  • Рекламувати можна лише легальні ліцензовані бренди
  • Заборонено показувати неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, бонуси, заклики до гри, обіцянки легкого заробітку, приховану рекламу брендів та відомих людей, крім спортсменів
  • Мінімум 15% повідомлення має містити попередження про ігрову залежність.
  • У липні Асоціація українських операторів грального бізнесу заявила про проведення спецслужбами операції з блокування 133 нелегальних онлайн-казино, які діяли в українському сегменті інтернету.
