Ще 7 instagram-акаунтів, зокрема і блогерки-мільйонниці, заблокували за незаконну рекламу казино

Ще 7 instagram-акаунтів, зокрема і блогерки-мільйонниці Сімбочки, заблокували за незаконну рекламу казино.
Про це повідомили у телеграм-каналі державного агентства PlayCity.
"Цього разу незаконну рекламу зафіксували на новинних акаунтах, в інфлюенсерів-тисячників, а також у Сімбочки — блогерки з мільйонною авдиторією", – зазначили там.
На цих акаунтах систематично рекламували казино у Stories, зокрема показували "легкі виграші" й залишали активні посилання.
У PlayCity наголосили, що це є прямими порушенням закону, тому акаунти були заблоковані із компанією Meta.Також нагадали, що реклама азартних ігор жорстко регулюється законом та має відповідати таким правилам:
- Дозволена лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків, зокрема у нічному ефірі телебачення, на сайтах і в застосунках організаторів азартних ігор, у спеціалізованих виданнях для повнолітньої аудиторії тощо
- Контент має бути позначений як 21+
- Рекламувати можна лише легальні ліцензовані бренди
- Заборонено показувати неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, бонуси, заклики до гри, обіцянки легкого заробітку, приховану рекламу брендів та відомих людей, крім спортсменів
- Мінімум 15% повідомлення має містити попередження про ігрову залежність.
- У липні Асоціація українських операторів грального бізнесу заявила про проведення спецслужбами операції з блокування 133 нелегальних онлайн-казино, які діяли в українському сегменті інтернету.