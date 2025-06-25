Defense Express: в Україні випробували нову керовану авіаційну бомбу з дальністю ураження 60 км

Ймовірно, українська авіабомба з УМПК застосовувалася для ударів по окупантах на Херсонському напрямку.

В Україні випробували керовану авіаційну бомбу, яку було скинуто з фронтового бомбардувальника Су-24. Зброя здатна уражати цілі на відстані до 60 кілометрів.

Як повідомляє Defense Express, у майбутньому планується досягти дальності ураження до 80 кілометрів. Видання отримало від розробника відео випробувань, коли український КАБ було скинуто із фронтового бомбардувальника Су-24 під час горизонтального польоту.

Такої дальності вдається досягти завдяки використанню універсальних модулів планерування та корекції (УМПК), які встановлюють на фугасні авіаційні бомби (ФАБ). Саме ці боєприпаси і називають керованими авіаційними бомбами.

Розробкою українського аналога російського УМПК займається конструкторське бюро "Медоїд". Наразі авіабомби випробовуються шляхом скидання з Су-24 у горизонтальному польоті.

Розробники вирішили не вигадувати унікальні конструкції, що потребували б додаткового часу, а повторили зовнішній вигляд російського УМПК для 500-кілограмових бомб, пише видання.

Внутрішнє наповнення української системи суттєво відрізняється, головний акцент зроблено на підвищенні точності ураження.

До виготовлення КАБ залучені вітчизняні підприємства, хоча деякі окремі компоненти постачаються з-за кордону.

Модуль навігації — українського виробництва, але також планується протестувати нову розробку однієї з провідних французьких компаній. Цей модуль має забезпечити максимальну стійкість до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Наразі український КАБ уже здатен здійснювати планерувальний політ на відстань 60 км та вражати задану ціль.

Проводиться робота над рішеннями, які дозволять збільшити дальність ураження до 80 км. Теоретично, при скиданні з висоти 10 км дальність може сягати й 100 км, однак усе залежатиме від тактики бойового застосування.

"Випробувальні скидання з Су-24 у горизонтальному польоті дали позитивні результати — як щодо дальності, так і щодо системи планування бомби. Ще потрібно провести до десятка випробувань, які пройдуть експертизу в Міністерстві оборони", — кажуть у КБ "Медоїд".

Імовірно, в Україні декілька подібних виробів перебувають на етапі випробувань. Ще у вересні Повітряні Сили ЗСУ випробовували вітчизняний аналог авіабомби з УМПК.

Ймовірно, українська авіабомба з УМПК застосовувалася для ударів на Херсонському напрямку, коли російські позиції уразила зброя з масою у понад 100 кг.