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На Херсонщині унаслідок російських атак загинули дві людини

Унаслідок обстрілів РФ упродовж дня відомо про двох загиблих людей та п’ятьох поранених.

На Херсонщині унаслідок російських атак загинули дві людини

Через російські обстріли упродовж дня 25 червня загинули двоє мирних жителів Херсонщини, п'ятеро зазнали поранень.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, протягом 25 червня російська армія атакувала населені пункти Херсонської області із застосуванням артилерії, зокрема і реактивної, а також БпЛА. 

Станом на 17:30 відомо про двох загиблих людей та п’ятьох поранених. 

У селі Червоний Маяк близько 14:00 загинув 55-річний чоловік. Травми, несумісні з життям, він отримав внаслідок ураження безпілотним літальним апаратом. 

У селі Софіївка від наслідків артилерійського обстрілу орієнтовно 15:20 загинув 39-річний працівник садового товариства. 
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