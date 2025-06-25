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Трамп заявив, що хоче «вирішити» війну між Україною та Росією і вважає Путіна «введеним в оману»

«Я знаю одне: він хотів би домовитися. Він хотів би вийти з цієї ситуації — для нього це катастрофа», — сказав американський президент.

Трамп заявив, що хоче «вирішити» війну між Україною та Росією і вважає Путіна «введеним в оману»
пресконференція Дональда Трампа 25 червня 2025 року
Фото: скриншот відео

Президент США Дональд Трамп вважає, що Штатам вдасться вирішити питання війни між Україною та РФ.

Про це Трамп сказав у виступі на саміті НАТО, цитує Sky News.

«Сподіваюся, нам вдасться це вирішити», - зауважив лідер США.

Трамп додав, що він «дуже здивований» Путіним і вважає, що президент РФ «введений в оману»

Лідер США, відповідаючи на запитання про територіальні амбіції російського диктатора поза межами України, сказав «Це можливо».

«Я знаю одне: він хотів би домовитися. Він хотів би вийти з цієї ситуації — для нього це катастрофа», — заявив Трамп.

Він також згадав кілька конфліктів, які, за його словами, США «врегулювали», зокрема, між Індією та Пакистаном, і зазначив, що, на його думку, війну між Україною та Росією мали б уже завершити.

«Я думаю, що Путін був введений в оману. Я насправді дуже здивований. Я вважав, що ми мали б вирішити це легко», — додав Трамп.

Президент США, коментуючи свою зустріч із Володимиром Зеленським 25 червня, сказав, що просто хотів дізнатися, як у того справи, і що про припинення вогню вони не говорили. А ось із російським диктатором Трамп про закінчення війни має намір поговорити.

  • Того ж дня лідер США мав розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Вона тривала до 50 хвилин.
  • Згодом Зеленським стримано повідомив, що вони з Трампом обговорили «всі дійсно значимі питання».
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