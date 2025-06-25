ЗМІ: в Росії за пів року засудили 184 українських військовополонених

З листопада 2024 року в окружний суд РФ надійшло 159 таких справ, підсудними стали 267 осіб.

Другий Західний окружний військовий суд Росії за шість місяців засудив 184 українських військових, які потрапили в полон під час операції на Курщині.

Про це пише "Медіазона".

За інформацією росЗМІ, всі справи проти взятих у полон на Курщині українців відрізняються від інших справ про тероризм, адже всім фігурантам інкримінують одну й ту саму статтю обвинувачення – вчинення теракту групою осіб із тяжкими наслідками.

З листопада 2024 року в окружний суд надійшло 159 таких справ, підсудними стали 267 осіб.

Головна військова прокуратура майже щодня звітує про нові вироки у подібних справах.

Наприклад, суд визнав молодшого лейтенанта ЗСУ Євгена Гоча винним у скоєнні теракту за те, що той "8 жовтня 2024 року вторгся до Курської області", зайняв вогневі позиції біля Ольгівки, а потім три тижні перешкоджав евакуації мирних жителів і "залякував їх шляхом відкритого носіння та застосування бойового".

27 жовтня Гоча поранили і він потрапив в полон.