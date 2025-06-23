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Справа про "замах" на Аксьонова: у Росії засудили 51-річного українця

Володимира Боднаря засудили до 13 років позбавлення волі.

Справа про "замах" на Аксьонова: у Росії засудили 51-річного українця
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону у Росії засудив до 13 років позбавлення волі 51-річного уродженця Запорізької області Володимира Боднаря. Ідеться про справу "замаху" на призначеного Росією керувати окупованим півостровом Сергія Аксьонова.

Про це повідомляє Медіазона.

Володимиру Боднарю інкримінували статті про "підготовку до теракту і незаконний обіг вибухівки".

Перші три роки Боднар повинен буде провести у в'язниці, ще 10 — у колонії суворого режиму. Йому також призначено штраф у 500 тисяч рублів.

За версією російського обвинувачення, Боднар та інші "противники СВО", а саме Володимир Ананьєв та Оксана Шевченко, планували вчинити замах на Аксьонова. 

Вони начебто у 2023 році вони сховали в автомобілі вибуховий пристрій, після чого в травні перебрались на територію Криму для обладнання схованки в гаражному боксі, щоб згодом здійснити "замах" на Аксьонова. 

За даними "слідства", Боднар начебто  у січні 2024 року їздив із Сімферополя до окупованого Генічеська Херсонської області, щоб забрати три згортки із сімома мобільними телефонами, а також детонатор. Шевченко й Ананьєв нібито вивчали місця, де жив і міг перебувати Аксьонов. 

Володимира Боднаря, Оксану Шевченка та Володимира Ананьєва затримали у лютому 2024 року. У липні всіх фігурантів внесли до реєстру "терористів та екстремістів" Росфінмоніторингу.

У травні 2025 Шевченко засудили до десяти років колонії загального режиму та штрафу у 500 тисяч рублів.
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