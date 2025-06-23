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Через російські атаки на Донеччині загинули четверо людей, троє — поранені

Окупанти атакували Костянтинівку і Покровськ.

Через російські атаки на Донеччині загинули четверо людей, троє — поранені
Фото: Вадим Філашкін

Унаслідок російських обстрілів на Донеччині відомо про чотирьох загиблих, троє людей поранені. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровській громаді росіяни обстріляли приватний сектор і ударили FPV-дроном цивільне авто: убили 55-річних чоловіка і жінку, поранили чоловіка.

У Костянтинівці росіяни вбили двох чоловіків 25 і 65 років, ще двох людей поранили, пошкодили 8 будинків і автобус.

"Новини про загиблих і поранених цивільних жителів Донеччини надходять щодня. Залишатися тут означає наражати себе на смертельну небезпеку", - наголошує Філашкін.

  • Упродовж доби в Донецькій області внаслідок ударів Росії є загиблі й поранені. За добу поліція зафіксувала 3 581 обстріл по лінії фронту та житловому сектору.
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