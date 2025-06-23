Через російські атаки на Донеччині загинули четверо людей, троє — поранені

Унаслідок російських обстрілів на Донеччині відомо про чотирьох загиблих, троє людей поранені.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровській громаді росіяни обстріляли приватний сектор і ударили FPV-дроном цивільне авто: убили 55-річних чоловіка і жінку, поранили чоловіка.

У Костянтинівці росіяни вбили двох чоловіків 25 і 65 років, ще двох людей поранили, пошкодили 8 будинків і автобус.

"Новини про загиблих і поранених цивільних жителів Донеччини надходять щодня. Залишатися тут означає наражати себе на смертельну небезпеку", - наголошує Філашкін.