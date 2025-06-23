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Виводять навіть пішки: поліцейські евакуювали матір з дитиною з Костянтинівки

Також поліцейські врятували маломобільну жінку з-під обстрілів.

Виводять навіть пішки: поліцейські евакуювали матір з дитиною з Костянтинівки
Фото: скріншот

На Донеччині триває евакуація мирних жителів із зони бойових дій. Цього разу поліцейські врятували чотирирічну дитину з мамою та маломобільну жінку з Костянтинівки, яка постійно перебуває під обстрілами. 

Про це повідомляє Нацполіція України.

"42-річна мешканка Костянтинівки звернулася до поліції з проханням евакуювати її разом із 4-річною донькою Міланою. Жінка розповіла, що через щоденні обстріли залишатися в місті більше не могла", — ідеться у повідомленні.

Ще один виклик надійшов з району міста, який регулярно потрапляє під ворожі удари: необхідно будо евакуювати  літню жінку, яка майже не ходить. Через зруйновані дороги та постійну загрозу нових атак дістатися до її будинку автівкою було неможливо, тож поліцейські подолали частину шляху пішки.

"У цей час у місті лунали вибухи — ворог знову обстрілював житлові квартали. Правоохоронці вивезли пенсіонерку разом з улюбленою кішкою в безпечне місце", — зазначають у поліції.
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