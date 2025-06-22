За добу з Донеччини евакуювали 57 дітей, — ОВА

За минулу добу із зони бойових дій вдалося евакуювати 422 цивільних, з них — 57 дітей.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровську через російські обстріли поранено 2 людини, у Родинському пошкоджено 2 автівки. У Заповідному Шахівської громади зруйновано будинок.

У Лимані пошкоджено будинок і газогін, у Калениках пошкоджено 4 будинки.

У Слов'янську 1 людина загинула і 3 поранено, пошкоджено понад 30 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі і 4 автівки.

В Іллінівці 1 людина поранена, пошкоджено будинок. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 9 приватних будинків, багатоповерхівку, 2 газогони і 2 автівки, у Білокузьминівці поранено людину, пошкоджено 6 будинків.

Всього за добу росіяни 35 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 422 людини, у тому числі 57 дітей.