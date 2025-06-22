На Миколаївщині через російські обстріли пошкоджено будинок

Також учора о 17:25 армія РФ атакувала FPV-дроном акваторію міста Очаків Очаківської громади. Ніхто не травмувався.

Російські війська, 21 червня, о 09:30 здійснила артилерійський обстріл Куцурубської громади. Внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок та господарчу будівлю. Травмованих немає.

Про це інформує очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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