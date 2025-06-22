На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Суми за три дні?
Суми за три дні?
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
ГоловнаСуспільствоВійна

На Миколаївщині через російські обстріли пошкоджено будинок

Росіяни атакували FPV-дроном акваторію міста Очаків.

На Миколаївщині через російські обстріли пошкоджено будинок
Фото: ДСНС

Упродовж доби 21 червня російська армія здійснила артилерійський обстріл Куцурубської громади, Миколаївщини. Під ворожою атакою опинився Очаків.

Про це інформує очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Російські війська, 21 червня, о 09:30 здійснила артилерійський обстріл Куцурубської громади. Внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок та господарчу будівлю. Травмованих немає.

Також учора о 17:25 армія РФ атакувала FPV-дроном акваторію міста Очаків Очаківської громади. Ніхто не травмувався.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies