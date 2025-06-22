На Миколаївщині через російські обстріли пошкоджено будинок

Упродовж доби 21 червня російська армія здійснила артилерійський обстріл Куцурубської громади, Миколаївщини. Під ворожою атакою опинився Очаків.
Про це інформує очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Російські війська, 21 червня, о 09:30 здійснила артилерійський обстріл Куцурубської громади. Внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок та господарчу будівлю. Травмованих немає.
Також учора о 17:25 армія РФ атакувала FPV-дроном акваторію міста Очаків Очаківської громади. Ніхто не травмувався.
- Уночі 22 червня російські війська атакували південну частину Одеського району. Унаслідок обстрілів виникли пожежі.