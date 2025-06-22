Сили ППО уночі знищили 28 із 47 "шахедів"

РФ запустила по Україні дві балістичні ракети.

У ніч на 22 червня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, зенітною керованою ракетою С-300 та 47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ.

Основний напрямок удару – Чернігівщина. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 28 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 18 — збито вогневими засобами ураження, 10 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — ідеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Одещині.