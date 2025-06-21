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ЗМІ: Данські лоцмани допомагають танкерам тіньового флоту РФ проходити протоки між Північним і Балтійським морями

Йдеться про протоки Фемарн-Бельт і Великий Бельт. Це єдині представники Заходу, які піднімаються на борти таких суден.

ЗМІ: Данські лоцмани допомагають танкерам тіньового флоту РФ проходити протоки між Північним і Балтійським морями
нафтовий танкер, що входить до “тіньового флоту” Росії
Фото: news.err.ee

Співробітники державної лоцманської служби Данії DanPilot супроводжують танкери так званого "тіньового флоту" РФ через протоки між Північним і Балтійським морями. Про це йдеться у матеріалі німецького телеканалу Norddeutscher Rundfunk (NDR) та данського порталу Danwatch, передає DW.

"Я відчуваю себе частиною російської військової машини. Я розумію, що все, що експортується через порти, приносить Росії гроші. А за них вона фінансує війну проти України. Тому я виконую свою роботу зі змішаними почуттями. Чесно кажучи, це дуже сумно", – сказав журналістам данський лоцман Бйорн Цезар Скіннеруп.

За словами Скіннерупа, він хотів би, щоб данські води були закриті для суден із російською нафтою. Але поки цього не сталося, його завдання – допомогти уникнути морської катастрофи біля берегів Данії. У репортажі зазначено, що робота лоцманів не підпадає під західні санкції.

За даними NDR, танкери "тіньового флоту" щодня проходять повз береги Німеччини та Данії. "Хоча лоцманський супровід у транзиті через данські води не є обов’язковим, більшість суден користується цією допомогою, оскільки протоки вузькі, мілководні та перевантажені", – повідомляє телеканал.

За даними NDR, данські лоцмани – практично єдині представники Заходу, які знають, що відбувається на борту таких суден. Помаранчеві катери DanPilot підходять до танкерів, лоцман підіймається на борт по мотузяній драбині та допомагає пройти через протоки.

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"Технічний стан суден, гігієнічні умови на борту й те, як працює команда, – буває таке, що я сам себе запитую: як вони взагалі безпечно доходять до кінцевої точки маршруту?" – зазначає Скіннеруп.

Він каже, що часто команда "недостатньо кваліфікована", не здатна до навігації, і їй "все байдуже". Лоцман також зазначив, що донедавна в Балтійському морі не було жодного танкера старше 20 років, а тепер такі заходять щодня.

Анонімне джерело NDR у сфері судноплавства повідомило, що одне судно може заробити $30–40 млн на рік на перевезенні російської нафти. Купити старий танкер можна приблизно за $12 млн – здебільшого в країнах Близького Сходу чи Південної Азії, наприклад, в Індії.

Щоб мінімізувати вплив санкцій, кожен танкер реєструють на окрему юридичну особу. Наразі обмежувальні заходи ЄС поширюються на 342 судна "тіньового флоту" Росії.
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