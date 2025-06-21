ЗМІ: Данські лоцмани допомагають танкерам тіньового флоту РФ проходити протоки між Північним і Балтійським морями

Йдеться про протоки Фемарн-Бельт і Великий Бельт. Це єдині представники Заходу, які піднімаються на борти таких суден.

Співробітники державної лоцманської служби Данії DanPilot супроводжують танкери так званого "тіньового флоту" РФ через протоки між Північним і Балтійським морями. Про це йдеться у матеріалі німецького телеканалу Norddeutscher Rundfunk (NDR) та данського порталу Danwatch, передає DW.

"Я відчуваю себе частиною російської військової машини. Я розумію, що все, що експортується через порти, приносить Росії гроші. А за них вона фінансує війну проти України. Тому я виконую свою роботу зі змішаними почуттями. Чесно кажучи, це дуже сумно", – сказав журналістам данський лоцман Бйорн Цезар Скіннеруп.

За словами Скіннерупа, він хотів би, щоб данські води були закриті для суден із російською нафтою. Але поки цього не сталося, його завдання – допомогти уникнути морської катастрофи біля берегів Данії. У репортажі зазначено, що робота лоцманів не підпадає під західні санкції.

За даними NDR, танкери "тіньового флоту" щодня проходять повз береги Німеччини та Данії. "Хоча лоцманський супровід у транзиті через данські води не є обов’язковим, більшість суден користується цією допомогою, оскільки протоки вузькі, мілководні та перевантажені", – повідомляє телеканал.

За даними NDR, данські лоцмани – практично єдині представники Заходу, які знають, що відбувається на борту таких суден. Помаранчеві катери DanPilot підходять до танкерів, лоцман підіймається на борт по мотузяній драбині та допомагає пройти через протоки.

"Технічний стан суден, гігієнічні умови на борту й те, як працює команда, – буває таке, що я сам себе запитую: як вони взагалі безпечно доходять до кінцевої точки маршруту?" – зазначає Скіннеруп.

Він каже, що часто команда "недостатньо кваліфікована", не здатна до навігації, і їй "все байдуже". Лоцман також зазначив, що донедавна в Балтійському морі не було жодного танкера старше 20 років, а тепер такі заходять щодня.

Анонімне джерело NDR у сфері судноплавства повідомило, що одне судно може заробити $30–40 млн на рік на перевезенні російської нафти. Купити старий танкер можна приблизно за $12 млн – здебільшого в країнах Близького Сходу чи Південної Азії, наприклад, в Індії.

Щоб мінімізувати вплив санкцій, кожен танкер реєструють на окрему юридичну особу. Наразі обмежувальні заходи ЄС поширюються на 342 судна "тіньового флоту" Росії.