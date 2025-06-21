Помер військовий Сергій Добровольський, який нещодавно повернувся з російського полону

Сергій Добровольський воював за Україну і з 2023 року перебував у полоні.

Помер військовий Сергій Добровольський, який у травні повернувся з російського полону.

Про це повідомив міський голова Здолбунова Рівненської області Владислав Сухляк.

“У нас знову дуже тяжкі новини… Помер Сергій Добровольський, наш земляк, який воював за Україну і з 2023 року перебував у полоні. Сергій Добровольський повернувся з полону наприкінці травня цього року. Кілька днів тому його зустріли земляки у рідному місті. Сергієві було 43 роки. Війна з клятим окупантом забирає життя і здоров’я захисників… Світла пам'ять і щирі співчуття близьким Сергія. Деталі поховання – згодом”, – написав мер.

Як зазначає Суспільне, цьогоріч у травні його повернули в Україну в рамках обміну військовополоненими "1000 на 1000".

Лишень декілька днів тому, 17 червня, бійця зустріли жителі міста Здолбунів.