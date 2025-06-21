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​У неділю синоптики прогнозують дощі на півночі та в центрі України

Удень місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

​У неділю синоптики прогнозують дощі на півночі та в центрі України
дощ влітку

Гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди в Україні на неділю, 22 червня.

За інформацією синоптиків, завтра буде мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень у північних та більшості центральних областей пройдуть короткочасні дощі, місцями грози.

Support LB.ua

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14°; вдень 19-24°, на півдні та південному заході країни до 27°.

  • Напередодні Гідрометцентр повідомив, що 21-23 червня територія України перебувати під впливом північно-західних процесів. Через атмосферні фронти, що переміщуватимуться з північного заходу, у більшості областей буде нестійка погода з короткочасними дощами, вдень місцями з грозами. Лише в західних областях у вихідні формуватиметься поле підвищеного атмосферного тиску, яке в понеділок пошириться на більшість районів Правобережжя.
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