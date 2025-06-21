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Президент: Patriot не були пошкоджені останніми ударами, над збиттям "шахедів" працюємо перехоплювачами

Також він прокоментував збиття ударних БпЛА "шахед". 

Президент: Patriot не були пошкоджені останніми ударами, над збиттям "шахедів" працюємо перехоплювачами
Пускова установка системи Patriot PAC-2 Yahalom Армії оборони Ізраїлю
Фото: www.idf.il

Президент Володимир Зеленський спростував знищення і пошкодження систем ППО Patriot під час нещодавних атак. На зустрічі з журналістами 20 червня він сказав, що інформація про знищення не відповідає дійсності.

Окремо президент прокоментував збиття “шахедів”. Робота над покращенням триває.

“Приблизно третину від шахедів збивають мобільні вогневі групи. Вони вже майже не покладаються на кулемети. Вони працюють з іншою зброєю. Ми почали використовувати перехоплювачі. Ви повинні знати, що ми над цим питанням працюємо давно. Чотири компанії в Україні виробляють ці вироби. Із чотирьох компаній дві дуже успішно. Сьогодні під час атаки десятки російських дронів були збиті перехоплювачами. Ми говоримо вже не про одиниці. Ми розуміємо, що це наш інструмент і він точно працює. Ми домовилися з Мерцем, з Німеччиною. Вони будуть фінансувати. Я вдячний за це. Також я домовився на саміті G7, з Карні, прем'єр-міністром Канади. Він також там виділив гроші. Ми їхали – було 2 мільярда доларів. Ми з ним домовилися – він збільшив до 4. І нам потрібно трішки часу для того, щоб це було масове виробництво”, – сказав він.

Економії ні в дронах, ні в артилерії немає.

“Далі ми почали програму Build with Ukraine, і влітку ми підпишемо відповідні домовленості про початок експорту наших технологій за кордон в форматі відкриття ліній виробництва в країнах Європи і, може, не тільки – в тих країнах, які нам допомагають, які фінансують виробництво дронів і починають фінансування виробництва ракет в Україні. І ми будемо давати відповідні технології і будемо виробляти в їхніх країнах зброю для нас і для них. Ми говоримо про військові технології – виключно про дрони різного типу, про ракети і, можливо, артилерію. Вже є домовленості. Зрозуміло, що не можуть технології поступати рускім і, відповідно, з такими країнами, які симпатизують рф, ми не будемо працювати. Під час війни ми плануємо всім цим забезпечувати українські Збройні Сили”, – сказав він. 
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