Україна пропонує провести зустріч лідерів "коаліції охочих" на полях саміту НАТО і обговорити там придбання ППО

Українська і американська команди залишаються на зв’язку. Зокрема, у питанні формату різних зустрічей у випадку візиту на саміт НАТО, сказав президент України журналістам 20 червня.

Генсек Альянсу Марк Рютте хотів би, щоб Україна на цьому саміті була присутня, сказав Володимир Зеленський. Однак Україна також зацікавлена в зустрічі в форматі лідерів “коаліції охочих”.

“І ми думаємо, якщо я поїду, це може бути під час саміту”, – сказав Зеленський.

На цій зустрічі можна було б обговорити придбання Україною систем ППО Patriot.

Чи поїде президент на саміт – залежить не від Дональда Трампа, сказав він. Зараз Володимир Зеленський ще не певен, чи поїде, але вірогідність є. На полях НАТО вже маємо, окремо від лідерів, заплановані зустрічі міністрів закордонних справ всіх країн НАТО плюс Україна, міністрів оборонної промисловості всіх країн плюс Україна.

“Що стосується президента Трампа. В принципі, мені здається, у нас побудований дуже хороший діалог Свириденко (віцепрем'єрка-міністерка економіки. – Ред.) – Бессент (міністр фінансів США. – Ред.) через угоду, яка є. В Канаді була зустріч у Свириденко з секретарем Бессентом, на ній був ще мій голова офісу Андрій Єрмак. Вони проговорювали мінеральну угоду, наші наступні кроки тощо. А також вони з Андрієм передали Бессенту саме той пакет зброї, яка нам потрібна. Будемо чекати фідбек. Там дуже велика сума. Туди входять системи “Петріотів”. Як я і сказав, ми готові знайти гроші на весь цей пакет. З президентом Трампом це одна з тем для обговорення. Мені здається, що нам потрібно проговорити і санкції. І, чесно кажучи, мені здається, що нам треба говорити про новий подих в дипломатичному треку. Нам потрібна більша визначеність і більша сила тиску від світу на Путіна – це потрібно заради дипломатії. І я хотів би з ним проговорити ці формати”, – пояснив Володимир Зеленський.

Вин вважає, що російський президент дуже хотив бі, щоб Україна залишилася без підтримки амерциканців.

“Для президента Трампа зараз, безумовно, питання Ізраїлю-Ірану сьогодні пріоритетніше. “Русскіе” не зможуть реально підтримувати Іран, бо сильонок у них немає. Але будуть зображати, що намагаються. І це також знак, я думаю, президенту Трампу. І дуже не хочеться, щоб він домовлявся з “русскими” на фоні цього не в наш бік. Тому, ще раз підкреслюю, з нашого боку ми даємо сигнали і хочемо, щоб нічого не було залаштунками, щоб президент Трамп обрав історично правильний крок. Тому що історично правильно бути з нами. Тому що Путін агресор. І в будь-якому випадку агресор програє. Для нас пріоритетно зберегти підтримку Америки. Авжеж є європейські країни, які вже дали відповідні сигнали, що вони будуть з Україною навіть у найскладнішій ситуації”, – сказав Зеленський.

Зустріч між українським і американським президентами була запланована на 17-18 червня на саміті країн Group of 7 у Канаді. Але Дональд Трамп достроково повернувся до Штатів – на тлі нового спалаху конфлікту Ізраїлю та Ірану.



