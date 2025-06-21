«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Суми за три дні?
Суми за три дні?
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
ГоловнаСвіт

Німеччина евакуювала понад 60 громадян з Ізраїлю

Ще один евакуаційний рейс заплановано сьогодні з Йорданії.

Німеччина евакуювала понад 60 громадян з Ізраїлю
Фото: EPA/UPG

Уночі два літаки ВПС Німеччини прибули в аеропорт Кельн/Бонн з 64 евакуйованими з Ізраїлю громадянами ФРН.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

У ЗМІ зазначають, що це перший випадок від початку конфлікту між Ізраїлем та Іраном, коли Збройні сили Німеччини евакуювали своїх громадян із небезпечної зони.

Через закриття повітряного простору в обох країнах Близького Сходу евакуація відбувалася в межах спеціальної "дипломатичної евакуації".

"Рейси організовано в короткі строки у тісній координації з ізраїльською владою, в першу чергу для сімей із дітьми й інших вразливих осіб", – зазначив уряд Німеччини.

На сьогодні заплановано також один рейс із Йорданії.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies