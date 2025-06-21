Німеччина евакуювала понад 60 громадян з Ізраїлю

Ще один евакуаційний рейс заплановано сьогодні з Йорданії.

Уночі два літаки ВПС Німеччини прибули в аеропорт Кельн/Бонн з 64 евакуйованими з Ізраїлю громадянами ФРН.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

У ЗМІ зазначають, що це перший випадок від початку конфлікту між Ізраїлем та Іраном, коли Збройні сили Німеччини евакуювали своїх громадян із небезпечної зони.

Через закриття повітряного простору в обох країнах Близького Сходу евакуація відбувалася в межах спеціальної "дипломатичної евакуації".

"Рейси організовано в короткі строки у тісній координації з ізраїльською владою, в першу чергу для сімей із дітьми й інших вразливих осіб", – зазначив уряд Німеччини.

На сьогодні заплановано також один рейс із Йорданії.