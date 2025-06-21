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Ірландія повністю відмовилась від вугільної генерації енергії

Остання ТЕС припинила роботу після 40 років експлуатації.

Ірландія повністю відмовилась від вугільної генерації енергії
Фото: EPA/UPG

Республіка Ірландія в межах програми Європейського Союзу зі скорочення частки викопного палива в енергетичній структурі остаточно зупинила роботу останньої вугільної електростанції. 

Як пише Bloomberg, ТЕС у графстві Клер працювала понад 40 років. До 2029-го вона перебуватиме в режимі резерву: в разі надзвичайної ситуації чи непрогнозованого дефіциту її можуть знову запустити на мазуті. Проте з вугіллям в Ірландії попрощались остаточно. 

Цьому сприяв розвиток мережі вітрової генерації: наразі близько третини електроенергії країна отримує саме в цей "зелений" спосіб. Проте експерти попереджають, що без систем балансування та синхронізації, які працювати на вугільній ТЕС, не виключені сценарії блекаутів, подібних до того, що стався у квітні в Іспанії.
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