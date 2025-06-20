МЗС Німеччини: ризик військового протистояння у Балтійському морі реальний

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час Кільської конференції з безпеки заявив, що регіон Балтійського моря став небезпечною геополітичною гарячою точкою, — пише LRT.
"Це зона, де ризик військового протистояння є реальним. Зона, де гібридна діяльність Росії загрожує нашому миру та безпеці", – сказав Вадефуль.
Глава німецького МЗС згадав тіньовий флот РФ, гібридну війну Росії у Балтійському морі, зокрема пошкодження кабелів передачі даних та живлення, а також регулярне порушення російськими літаками повітряного простору країн Балтійського регіону, які мають на меті дестабілізацію їхніх суспільств і випробування здатності реагувати.
"Ці гібридні операції та військові провокації небезпечні", – наголосив він.
Очільник МЗС підкреслив, що Путін розуміє стратегічне значення Балтійського моря, тому НАТО важливо забезпечити сильну та гнучку військову присутність в регіоні.
Вадефуль запевнив, що Німеччина готова протистояти гібридній і військовій агресії Росії в Балтійському регіоні.
"Німеччина допоможе захистити кожен квадратний метр території НАТО", – сказав він.
- На початку травня міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про початок нової військової операції з посилення безпеки та контролю повітряного простору в Балтійському регіоні.