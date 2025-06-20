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МЗС Німеччини: ризик військового протистояння у Балтійському морі реальний

Німеччина готова протистояти гібридній і військовій агресії Росії в Балтійському регіоні.

МЗС Німеччини: ризик військового протистояння у Балтійському морі реальний
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час Кільської конференції з безпеки заявив, що регіон Балтійського моря став небезпечною геополітичною гарячою точкою, — пише LRT.

"Це зона, де ризик військового протистояння є реальним. Зона, де гібридна діяльність Росії загрожує нашому миру та безпеці", – сказав Вадефуль.

Глава німецького МЗС згадав тіньовий флот РФ, гібридну війну Росії у Балтійському морі, зокрема пошкодження кабелів передачі даних та живлення, а також регулярне порушення російськими літаками повітряного простору країн Балтійського регіону, які мають на меті дестабілізацію їхніх суспільств і випробування здатності реагувати.

"Ці гібридні операції та військові провокації небезпечні", – наголосив він.

Очільник МЗС підкреслив, що Путін розуміє стратегічне значення Балтійського моря, тому НАТО важливо забезпечити сильну та гнучку військову присутність в регіоні.

Вадефуль запевнив, що Німеччина готова протистояти гібридній і військовій агресії Росії в Балтійському регіоні.

"Німеччина допоможе захистити кожен квадратний метр території НАТО", – сказав він.
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