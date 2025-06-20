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​ЄС поки не знижуватиме цінову стелю на російську нафту через ситуацію на Близькому Сході

Урсула фон дер Ляєн визнала, що нинішні обмеження «не дали значного ефекту».

​ЄС поки не знижуватиме цінову стелю на російську нафту через ситуацію на Близькому Сході
нафтовий танкер, що входить до “тіньового флоту” Росії
Фото: news.err.ee

Європейський Союз не просуватиме ідею зниження обмеження на ціну російської нафти з 60 до 45 доларів за барель на тлі ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном, передає Politico із посиланням на двох європейських дипломатів.

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На зустрічі G7 цього тижня країни погодились не ухвалювати рішення щодо нової межі цін у поточних умовах. За словами одного з дипломатів, «ціни коливаються, ситуація занадто нестабільна».

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що нинішні обмеження «не дали значного ефекту», однак наголосила, що у світлі зростання цін «існуюча межа виконує свою функцію».

Пропозицію обмежити ціну до 45 доларів ініціювала Україна. Її було включено до 18-го пакета санкцій ЄС, але реалізація потребує підтримки США.

У п’ятницю міністри закордонних справ країн ЄС зустрінуться з представниками Ірану в Женеві. На тлі останніх подій можливі також дії з боку президента США Дональда Трампа, який розглядає варіант удару по ядерних об’єктах Ірану.

  • Володимир Зеленський наполягав на тому, аби партнери знизили цінову стелю до 30 доларів за барель.
  • Тим часом 18 червня вартість нафти дещо знизилася. Ринки зважують ризики перебоїв у постачанні через загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем і очікування рішення Федеральної резервної системи США щодо відсоткових ставок.
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