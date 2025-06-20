​ЄС поки не знижуватиме цінову стелю на російську нафту через ситуацію на Близькому Сході

Європейський Союз не просуватиме ідею зниження обмеження на ціну російської нафти з 60 до 45 доларів за барель на тлі ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном, передає Politico із посиланням на двох європейських дипломатів.

На зустрічі G7 цього тижня країни погодились не ухвалювати рішення щодо нової межі цін у поточних умовах. За словами одного з дипломатів, «ціни коливаються, ситуація занадто нестабільна».

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що нинішні обмеження «не дали значного ефекту», однак наголосила, що у світлі зростання цін «існуюча межа виконує свою функцію».

Пропозицію обмежити ціну до 45 доларів ініціювала Україна. Її було включено до 18-го пакета санкцій ЄС, але реалізація потребує підтримки США.

У п’ятницю міністри закордонних справ країн ЄС зустрінуться з представниками Ірану в Женеві. На тлі останніх подій можливі також дії з боку президента США Дональда Трампа, який розглядає варіант удару по ядерних об’єктах Ірану.