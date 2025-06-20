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Європейський інвестиційний банк потроїть фінансування оборонних проєктів

Ліміт фінансування ЄІБ на цей рік сягає 100 мільярдів євро, що є новим рекордом. Банк планує виділити 3,5% загального фінансування на військовий сектор. 

Європейський інвестиційний банк потроїть фінансування оборонних проєктів
Президент Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіно
Фото: EPA/UPG

Європейський інвестиційний банк потроює свої фінансові зобов'язання щодо оборони, повідомляють Euronews.

Ліміт фінансування ЄІБ на цей рік сягає 100 мільярдів євро, що є новим рекордом.

Банк планує виділити 3,5% загального фінансування на військовий сектор. Установа зазначає про 32 флагманські проєкти, що перебувають у розробці.

“Ці оголошення підтверджують продовження в останні місяці мандату ЄІБ у сфері безпеки, що знаменує собою зміну парадигми в місії установи”, ‒ зазначає видання.

Ця підтримка буде доступна для всіх компаній ЄС: державних і приватних, великих і малих.

“Ми фінансуємо державний сектор, коли йдеться про інфраструктуру для великих військових казарм”, – сказала президентка ЄІБ Надія Кальвіно.

За її словами, банк цього тижня отримав дозвіл на фінансування дуже важливого об’єкта інфраструктури в Литві ‒ військових казарм, де розміститься бригада Бундесверу (німецької армії) дуже близько до білоруського кордону.

ЄІБ також фінансує великі приватні компанії для дослідницьких та розробницьких програм у сфері інновацій та промислового потенціалу.

Кальвіньо додала, що співпрацює з Європейською Комісією над визначенням інших ключових інфраструктур для військової мобільності.

Водночас пріоритетами банку залишаються сфера зміни клімату та “чиста енергія”. ЄІБ вважає, що дії щодо клімату мають йти пліч-о-пліч з європейською безпекою.

Тому ЄІБ запускає нову програму інвестицій у технології та інновації: TechEU. Схема надасть 70 мільярдів євро акцій, квазі-акцій, позик та гарантій від Групи ЄІБ у період з 2025 по 2027 рік. Програма також залучить приватний капітал для генерування інвестицій у розмірі щонайменше 250 мільярдів євро. Перша хвиля проектів TechEU буде присвячена чистим галузям промисловості.
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