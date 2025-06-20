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ЗМІ: у Тегерані ударом ізраїльського дрона вбито іранського вченого-ядерника

Удар стався в районі Гіша в іранській столиці.

ЗМІ: у Тегерані ударом ізраїльського дрона вбито іранського вченого-ядерника
Фото: соцмережі

У Тегерані ударом ізраїльського дрона вбито іранського вченого-ядерника, передає The Jerusalem Post із посиланням на державну ізраїльську телекомпанію KAN та інші місцеві медіа.

Ізраїльські військові поки що не прокоментували ці повідомлення.

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Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що віддав наказ військовим активізувати удари по «символах режиму» в столиці Ірану з метою дестабілізації ситуації.

«Ми повинні бити по всіх символах режиму та механізмах придушення населення, таких як Басідж [іранська проурядова напіввійськова організація], а також по опорі режиму – Корпусу вартових Ісламської революції», – заявив Кац.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Ізраїлю назвав лідера Ірану Алі Хаменеї “сучасним Гітлером” і заявив, що він “не може далі існувати”.
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