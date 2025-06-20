Удар стався в районі Гіша в іранській столиці.

У Тегерані ударом ізраїльського дрона вбито іранського вченого-ядерника, передає The Jerusalem Post із посиланням на державну ізраїльську телекомпанію KAN та інші місцеві медіа.

Ізраїльські військові поки що не прокоментували ці повідомлення.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що віддав наказ військовим активізувати удари по «символах режиму» в столиці Ірану з метою дестабілізації ситуації.

«Ми повинні бити по всіх символах режиму та механізмах придушення населення, таких як Басідж [іранська проурядова напіввійськова організація], а також по опорі режиму – Корпусу вартових Ісламської революції», – заявив Кац.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Ізраїлю назвав лідера Ірану Алі Хаменеї “сучасним Гітлером” і заявив, що він “не може далі існувати”.