У Туреччині арештували адвоката у'язненого мера Стамбула Екрема Імамоглу

Його звинувачують у членстві в "злочинному угрупованні".

У четвер пізно ввечері турецький суд постановив заарештувати адвоката ув'язненого мер Стамбула Екрема Імамоглу Мехмета Пехлівана за звинуваченням у членстві в "злочинному угрупованні".

Як пише Bloomberg, Пехліван заявив, що його арешт є частиною змови проти захисту Імамоглу, якого вважають головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана.

"Вони заарештували Пехлівана, бо він захищав свого клієнта. Вони повернули Туреччину до темряви Середньовіччя та напали на право на захист", – написав лідер опозиційної Республіканської народної партії Озгюр Озель у соцмережі X.

Уряд відкидає звинувачення у тому, що справа проти Імамоглу та інших опозиційних діячів є політично мотивованою, стверджуючи, що судова система країни є"незалежною", а Ердоган заявив, що Озель та його партія повинні покаятися.