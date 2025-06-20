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У Туреччині арештували адвоката у'язненого мера Стамбула Екрема Імамоглу

Його звинувачують у членстві в "злочинному угрупованні". 

У Туреччині арештували адвоката у'язненого мера Стамбула Екрема Імамоглу
Фото: EPA/UPG

У четвер пізно ввечері турецький суд постановив заарештувати адвоката ув'язненого мер Стамбула Екрема Імамоглу Мехмета Пехлівана за звинуваченням у членстві в "злочинному угрупованні". 

Як пише Bloomberg, Пехліван заявив, що його арешт є частиною змови проти захисту Імамоглу, якого вважають головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана.

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"Вони заарештували Пехлівана, бо він захищав свого клієнта. Вони повернули Туреччину до темряви Середньовіччя та напали на право на захист", – написав лідер опозиційної Республіканської народної партії Озгюр Озель у соцмережі X. 

Уряд відкидає звинувачення у тому, що справа проти Імамоглу та інших опозиційних діячів є політично мотивованою, стверджуючи, що судова система країни є"незалежною", а Ердоган заявив, що Озель та його партія повинні покаятися. 

  • Імамоглу ув'язнили у березні 2025 року за звинуваченнями в корупції, за кілька днів до того, як він мав оголосити про свою участь у президентських виборах 2028 року. 
  • Арешт викликав загальнонаціональні протести. З того часу десятки інших осіб, включаючи мерів районів від головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP), були переслідувані або ув'язнені за аналогічними звинуваченнями.
  • Головна опозиційна партія звинуватила уряд у використанні судової справи, щоб заборонити Імамоглу балотуватися на виборах та перебати владу у Стамбулі, найбільшому місті країни з населенням близько 16 мільйонів.
  • Імамоглу був обраний мером як у 2019, так і у 2024 роках.
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