У Туреччині арештували адвоката у'язненого мера Стамбула Екрема Імамоглу

У четвер пізно ввечері турецький суд постановив заарештувати адвоката ув'язненого мер Стамбула Екрема Імамоглу Мехмета Пехлівана за звинуваченням у членстві в "злочинному угрупованні".
Як пише Bloomberg, Пехліван заявив, що його арешт є частиною змови проти захисту Імамоглу, якого вважають головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана.
"Вони заарештували Пехлівана, бо він захищав свого клієнта. Вони повернули Туреччину до темряви Середньовіччя та напали на право на захист", – написав лідер опозиційної Республіканської народної партії Озгюр Озель у соцмережі X.
Уряд відкидає звинувачення у тому, що справа проти Імамоглу та інших опозиційних діячів є політично мотивованою, стверджуючи, що судова система країни є"незалежною", а Ердоган заявив, що Озель та його партія повинні покаятися.
- Імамоглу ув'язнили у березні 2025 року за звинуваченнями в корупції, за кілька днів до того, як він мав оголосити про свою участь у президентських виборах 2028 року.
- Арешт викликав загальнонаціональні протести. З того часу десятки інших осіб, включаючи мерів районів від головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP), були переслідувані або ув'язнені за аналогічними звинуваченнями.
- Головна опозиційна партія звинуватила уряд у використанні судової справи, щоб заборонити Імамоглу балотуватися на виборах та перебати владу у Стамбулі, найбільшому місті країни з населенням близько 16 мільйонів.
- Імамоглу був обраний мером як у 2019, так і у 2024 роках.