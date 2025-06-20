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Віцепрезидент США "зрадив" соцмережу Ілона Маска

Джей Ді Венс зареєструвався на платформі-конкуренті.

Віцепрезидент США "зрадив" соцмережу Ілона Маска
Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Після гучного та скандального публічного розриву Ілона Маска з Дональдом Трампом друга людина у Вашингтоні Джей Ді Венс вирішив дистанціюватися від одного з бізнесів колишнього голови DOGE.

Як пише Deutsche Welle, віцепрезидент США несподівано зареєструвався у Bluesky - соціальній мережі, яка є прямим конкурентом придбаного Маском Twitter, який був перейменований у X.

На своїй сторінці в X, що має 4 мільйони підписників, Венс закликав прихильників приєднуватися до нього у Bluesky, який назвав "місцем для політичної дискусії та аналізу на основі здорового глузду". 

Цікаво, що спершу платформа навіть заблокувала акаунт віцепрезидента задля перевірки, чи не був він створений самозванцем як фейковий. Проте згодом сторінка Венса знову стала доступна, а підписатися на неї встигли близько 7 тисяч людей.

Загалом Bluesky має відчутно меншу популярність серед користувачів: 30 мільйонів проти 600 мільйонів у X.  
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