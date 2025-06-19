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Данія підтримуватиме вступ України до ЄС попри спротив Угорщини

Із 1 липня Данія перебирає головування в Раді ЄС.

Данія підтримуватиме вступ України до ЄС попри спротив Угорщини
Прапор Данії
Фото: radatv

Міністерка у справах ЄС Данії Марі Б'єрре заявила, що її країна продовжить підтримувати підготовку України до вступу в Євросоюз навіть попри спротив Угорщини, передає Reuters.

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«На жаль, Угорщина блокує, і ми намагаємось чинити тиск і водночас допомагаємо Україні продовжувати необхідні реформи», — заявила Б'єрре.

Як відомо, із 1 липня Данія перебирає головування в Раді ЄС.

Б'єрре наголосила, що Україна вже розпочала потрібні реформи і готова пришвидшити переговори: «Коли настане момент відкриття конкретних переговорних розділів, ми зможемо дуже швидко їх закрити».

Крім того, Данія прагне досягти домовленості щодо цілей ЄС у сфері клімату на 2040 рік. Єврокомісія планує в липні запропонувати юридично обов'язкову ціль зі скорочення викидів на 90% порівняно з рівнем 1990 року. Водночас у Брюсселі розглядають можливість зниження цієї планки для окремих секторів або використання міжнародних вуглецевих кредитів для досягнення загальної мети.

  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає проти надання військової й фінансової допомоги Україні, а також проти її членства в ЄС, стверджуючи, що це завдасть шкоди угорським фермерам та економіці загалом.
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