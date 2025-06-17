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Уряд Фіцо вважає членство України в ЄС "можливостями, а не негативом"

Словацька влада не наслідує приклад угорської.

Уряд Фіцо вважає членство України в ЄС "можливостями, а не негативом"
Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про підтримку вступу України до Європейського Союзу в разі виконання усіх відповідних умов.

Як зазначено на сайті уряду республіки, політик побажав нашій державі "європейського розвитку" та назвав бажання вступити до ЄС "суверенним рішенням України, яке ми підтримуємо". На думку Фіцо та його міністрів, приєднання України до блоку "принесе значно більше можливостей, ніж негативу".

Словаччина отримала від ЄС 101 мільйон євро, які може використати на кредитування різних проєктів з відбудови України, зокрема енергетичної інфраструктури. Фіцо анонсував можливість проведення восени цього року ще одного спільного засідання його уряду з українськими колегами для обговорення цього питання. 
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