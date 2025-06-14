Зеленський: для чого США 30 країн з якими треба домовлятися, якщо є Євросоюз

У відповідь на запитання чи розуміє Європа, що США і Китай хочуть розвалити ЄС, Володимир Зеленський зазначив, що впевнений у міцності Євросоюзу.

Про це Президент заявив під час зустрічі із журналістами 13 червня, пише LB.ua.

"Я не вважаю, що США треба "прибити" Європейський Союз. Я погоджуюсь, що є сили, які цього хочуть. Я розумію, хто це. Але це не значить, що так буде. Найбільш привабливий ринок – все одно європейський", — відзначає глава держави.

Крім того, як додає Президент, більшість людей з європейськими цінностями, "з ринком Європи, з технологіями і з людьми, які не бідні, які не потенційні мігранти — стара Європа зі старими грошима і виробництвами. Може не з такими технологіями, як в сучасній Америці, але зі своїми сильними сторонами Європи. Для чого віддавати на розрив цей ринок?"

"Уявіть собі, що буде без Німеччини в Європейському Союзі, або без Франції, або без Північної Європи? Мені здається, що Євросоюз міцний через це. Є різні бюрократії, правила, складнощі, тощо - всіх під одну зачіску. Є таке. Але для чого Америці 30 країн, з якими домовлятися, якщо можна мати відносини з Європейським Союзом?", — додає президент.