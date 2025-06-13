Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Австрії та Казахстану

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Австрії та Казахстану.
“Поспілкувалися з кожним. Найважливіше – двостороння співпраця та підтримка України. Розраховуємо на подальший розвиток партнерства між нашими країнами”, - наголосив Зеленський.
Президент України подякував послам за підтримку народу України, нашого суверенітету й територіальної цілісності.
Президент США Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо призначили Джулі Девіс тимчасовою повіреною у справах США в Україні.