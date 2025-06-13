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Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Австрії та Казахстану

Також президент України поспілкувався з кожним з послів.

Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Австрії та Казахстану
Посол Австрії Роберт Мюллер і Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Австрії та Казахстану.

“Поспілкувалися з кожним. Найважливіше – двостороння співпраця та підтримка України. Розраховуємо на подальший розвиток партнерства між нашими країнами”, - наголосив Зеленський.

Президент України подякував послам за підтримку народу України, нашого суверенітету й територіальної цілісності.

Президент США Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо призначили Джулі Девіс тимчасовою повіреною у справах США в Україні.
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