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Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув до Києва

Він говоритиме про додаткову військову допомогу.

Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув до Києва
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва у четвер 12 червня, щоб поговорити з українським керівництвом про ситуацію в країні та обговорити додаткову військову допомогу.

Його цитує агентство dpa.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, щоб вона могла захистити себе та потрапити в позицію, коли Росія буде готова до серйозних переговорів", – сказав Пісторіус перед своєю поїздкою.

  • Раніше Пісторіус заявив, що мир в Україні, схоже, недосяжний у найближчому майбутньому, але наша держава і надалі отримуватиме підтримку. 
  • Він також анонсував, що Німеччина цього року поставить Україні ще 4 системи ППО IRIS-T і вже доставила 30 ракет Patriot.
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