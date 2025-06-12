Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув до Києва

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва у четвер 12 червня, щоб поговорити з українським керівництвом про ситуацію в країні та обговорити додаткову військову допомогу.

Його цитує агентство dpa.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, щоб вона могла захистити себе та потрапити в позицію, коли Росія буде готова до серйозних переговорів", – сказав Пісторіус перед своєю поїздкою.

German Defence Minister Boris Pistorius has arrived in Kiev, saying he wants to speak with Ukrainian leaders about the situation in the country and discuss additional military aidhttps://t.co/zFR6e9WvwA — dpa news agency (@dpa_intl) June 12, 2025