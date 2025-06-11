Зеленський обговорив із Премʼєром Хорватії Пленковичем підтримку ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Дякую за готовність і далі підтримувати наших воїнів, особливо артилерією та снарядами. Хорватія вже передала Україні 13 пакетів військової допомоги, і ми щиро цінуємо незмінну підтримку", — наголошує Зеленський.

Президент висловив окрему вдячність за допомогу в реабілітації українських захисників, а також за оздоровлення українських дітей.

Також Президент підкреслив, що перша міжнародна конференція з питань підтримки українських ветеранів, яку в жовтні проведе Хорватія, є важливим кроком допомоги захисникам та захисницям.

"Основна увага нашої розмови – шлях до миру. Єдина адекватна відповідь на затягування війни, яку ми бачимо, – це справедливий тиск і санкції", — додає глава держави.