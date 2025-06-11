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Зеленський обговорив із Премʼєром Хорватії Пленковичем підтримку ЗСУ

орватія передала Україні вже 13 пакетів військової допомоги.

Зеленський обговорив із Премʼєром Хорватії Пленковичем підтримку ЗСУ
Володимир Зеленський та Андрей Пленкович
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. 

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Дякую за готовність і далі підтримувати наших воїнів, особливо артилерією та снарядами. Хорватія вже передала Україні 13 пакетів військової допомоги, і ми щиро цінуємо незмінну підтримку", — наголошує Зеленський. 

Президент висловив окрему вдячність за допомогу в реабілітації українських захисників, а також за оздоровлення українських дітей. 

Також Президент підкреслив, що перша міжнародна конференція з питань підтримки українських ветеранів, яку в жовтні проведе Хорватія, є важливим кроком допомоги захисникам та захисницям.

"Основна увага нашої розмови – шлях до миру. Єдина адекватна відповідь на затягування війни, яку ми бачимо, – це справедливий тиск і санкції", — додає глава держави.
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