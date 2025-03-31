Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

Хорватія поділиться досвідом розслідування воєнних злочинів та запрошує Україну на конференцію ветеранів.

Хорватія ухвалила 13-й пакет військової та гуманітарної допомоги Україні у 2025 році.

Про це заявив голова парламенту Гордан Яндрокович під час Bucha Summit, передає УНН.

Також він заявив про бажання поділитися унікальним досвідом у розслідуванні воєнних злочинів.

Яндрокович анонсував проведення міжнародної конференції ветеранів війни, яка відбудеться в жовтні 2025 року, і запросив українців долучитися до цього заходу.

Він підкреслив, що Хорватія продовжує підтримувати Україну та працюватиме над посиленням української присутності на міжнародній арені.

У лютому президент Володимир Зеленський повідомив про проведення "хорошої розмови" з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Український президент подякував йому за підтримку і нещодавнє рішення надати новий пакет допомоги.