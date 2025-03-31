Сікорський на зустрічі колег стосовно миру: не Росії вирішувати, чи будуть в Україні іноземні військові

Польський міністр Радослав Сікорський підкреслив, що не Росії вирішувати, чи будуть іноземні військові в Україні.

Україна сама вирішує, чи з'являться на її території іноземні війська і коли це відбудеться, сказав голова польського МЗС Радослав Сікорський журналістам у Мадриді перед зустріччю з колегами з Іспанії, Франції, Німеччини, Італії, а також Великої Британії для обговорення мирного плану для України, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Ніхто інший за неї це вирішувати права не має, вважає польський міністр. Однак Сікорський вважає, що питання миротворців в Україні є передчасним.

"Якщо Україна зробить запит на гарантії безпеки у вигляді іноземної присутності, то міжнародне співтовариство вирішуватиме, в якій формі це може бути. Чого точно не можна дозволити, так це того, щоб Путін диктував, хто може чи не може бути в Україні", – сказав він.

Міністр закордонних справ переконаний, що перед питанням миротворців слід досягнути бодай припинення вогню.