Сікорський на зустрічі колег стосовно миру: не Росії вирішувати, чи будуть в Україні іноземні військові

Україна сама вирішує, чи з'являться на її території іноземні війська і коли це відбудеться, сказав голова польського МЗС Радослав Сікорський журналістам у Мадриді перед зустріччю з колегами з Іспанії, Франції, Німеччини, Італії, а також Великої Британії для обговорення мирного плану для України, передає кореспондентка Радіо Свобода.
Ніхто інший за неї це вирішувати права не має, вважає польський міністр. Однак Сікорський вважає, що питання миротворців в Україні є передчасним.
"Якщо Україна зробить запит на гарантії безпеки у вигляді іноземної присутності, то міжнародне співтовариство вирішуватиме, в якій формі це може бути. Чого точно не можна дозволити, так це того, щоб Путін диктував, хто може чи не може бути в Україні", – сказав він.
Міністр закордонних справ переконаний, що перед питанням миротворців слід досягнути бодай припинення вогню.
- 27 березня у Парижі понад 30 країн-учасниць "коаліції охочих" обговорювали питання розміщення іноземних військ в Україні та інші гарантії безпеки. За словами українського президента, кількість країн, які готові брати участь у гарантуванні безпеки для України, зростає.
- Цього тижня в Україні очікують на делегації країн, які готові відправити свій контингент для гарантування безпеки. Йдеться про так звані гарантійні сили: іноземні війська, які будуть розміщені в стратегічних точках, але не на лінії розмежування. Ці війська будуть готові реагувати, якщо Росія знову нападатиме.
- Москва неодноразово висловлювала погрози, коментуючи ідею розміщення в Україні іноземних військ. Кремль традиційно вважає, що має право висловлюватися про зовнішньополітичні та військові рішення інших.