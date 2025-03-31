Трамп вкотре пом’якшив риторику щодо Путіна

Виступаючи перед журналістами на Air Force One, Трамп сказав про Путіна: “Я не думаю, що він поступиться своїм словом. Ви говорите про Путіна".

Президент США Дональд Трамп заявив вчора, що переважно довіряє президенту Росії Володимиру Путіну в тому, що він вчинить правильно у намаганні досягти мирної угоди у війни проти України, пише Politico.

Виступаючи перед журналістами на Air Force One, Трамп сказав про Путіна: “Я не думаю, що він поступиться своїм словом. Ви говорите про Путіна. Я не думаю, що він поступиться своїм словом. Я знаю його давно. Ми завжди добре ладнали”.

Слова Трампа, здавалося, пом’якшили його попередню риторику. Зранку у неділю Трамп заявив інтерв'ю NBC News, що був “дуже розгніваний” і “розлючений”, коли президент Росії Володимир Путін розкритикував довіру до керівництва президента України Володимира Зеленського.

Він заявив, що коли з Росією не вдасться укласти угоду щодо припинення війни і він вважатиме, що це була провина Росії, то запровадить додаткові мита на всю нафту, що надходить з Росії.

У неділю ввечері президент висловив невдоволення критикою Путіна на адресу Зеленського, якого “Путін явно не хоче залишати при владі”.

“Деякі з речей, які він сказав за останні день чи два, ‒ сказав Трамп журналістам, ‒ мають відношення до Зеленського, тому що коли він вважає Зеленського таким, що не заслуговує на довіру, він повинен укласти з ним угоду, подобається він йому чи ні. Тож я був незадоволений цим. Але я думаю, що він буде хорошим”.

Трамп часто висловлював своє власне несхвалення Зеленському протягом останніх місяців. У неділю ввечері він додав до цієї критики, заявивши, що Зеленський, можливо, відступає від мінеральної угоди, над якою працював із ним Білий дім Трампа, в рамках якої Україна обміняла б права на видобуток корисних копалин на американську допомогу.