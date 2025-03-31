На фронті відбулося 171 бойове зіткнення, з них майже половина – на Покровському напрямку

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, а також один пункт управління російських загарбників.

Розпочалася 1132-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.

Про це повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних та 116 авіаційних ударів, задіяв дві ракети та скинув 223 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5300 тисяч обстрілів, з них 130 – із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ударів 2620 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Миропільське, Краснопілля Сумської області; Куп’янськ Харківської області; Новопавлівка, Преображенка Донецької області; Новодарівка, Новопіль, Зелене Поле, Гуляйполе та Залізничне Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, а також один пункт управління російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Радьківки, Піщаного, Богуславки, Петропавлівки та неподалік Загризового.

Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення неподалік Ступочок та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак в районах Кримського, Торецька та в бік Диліївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Богуславки, Нового і Новомихайлівки.

Фото: Генштаб

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 наступальні дії агресора у районах населених пунктів Олександропіль, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Котлине, Удачне, Андріївка, а також у бік Малинівки, Котлярівки, Богданівки та Олексіївки.

Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 11 атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя та в бік Розливу і Веселого.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві атаки біля Привільного та в бік Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших оборонців неподалік населених пунктів Малі Щербаки та Степове.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії у напрямку Садового, успіху не мав.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 21 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 20 авіаційних ударів із застосуванням 31 керованої бомби, а також здійснив 347 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Фото: Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.