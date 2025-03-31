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Сили оборони знищили за добу понад 1200 окупантів

Втрати російської армії від початку вторгнення становлять близько 915 230 осіб.

Сили оборони знищили за добу понад 1200 окупантів
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби оборонці ліквідували 1230 окупантів, 4 ворожі танки, 3 бойові броньовані машини, 30 артилерійських систем та 1 засіб ППО.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 915 230 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 10496 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21819 (+3) од,
  • артилерійських систем – 25537 (+30) од,
  • РСЗВ – 1347 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1123 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31416 (+71),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42593 (+65) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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