Сили оборони знищили за добу понад 1200 окупантів

Упродовж доби оборонці ліквідували 1230 окупантів, 4 ворожі танки, 3 бойові броньовані машини, 30 артилерійських систем та 1 засіб ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 915 230 (+1230) осіб,
- танків ‒ 10496 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21819 (+3) од,
- артилерійських систем – 25537 (+30) од,
- РСЗВ – 1347 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1123 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31416 (+71),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42593 (+65) од,
- спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).
Дані уточнюються.