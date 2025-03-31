Через російські атаки на Харківщині постраждали 8 людей

Упродовж доби на Харківщині через російські атаки постраждали 8 людей. Окупанти атакували область дронами та КАБами.

Про це повідомили у ОВА.

На світанку відбулися влучання два БпЛА «Шахед» в дах виробничої будівлі та в складську будівлю у Харкові. Викникла пожежа.

Перед цим окупанти атакували Дергачі. Там унаслідок влучання БпЛА «Шахед» виникло загорання трави на площі 2500 м.кв.

Уночі, о 02:29 у Харкові «Шахед» влучив у будівлю цеху. Пошкоджено скління вікон 3-х багатоквартирних будинків, скління та фасад будівлі дитячого садка та 2 автомобілі. Постраждало 3 людини (гостра реакція на стрес, садна колінного суглобу).

У Куп'янську унаслідок влучання КАБ в пʼятиповерховий житловий будинок виникло загоряння автомобіля. Також пошкоджено 5 автомобілів. Постраждали 2 чоловіки та 3 жінки. Вони госпіталізовані до лікарні.

Перед цим у Куп’янську унаслідок обстрілу сталося влучання на території цвинтаря. Пошкоджено приватні будинки.Також дрони (попередньо Молнія та FPV ) влучили у відкриту територію.

На Харківському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Радьківки, Піщаного, Богуславки, Петропавлівки та неподалік Загризового.