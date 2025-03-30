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Нетаньягу вилетить до Будапешта 2 квітня. Угорщина підписала статут МКС

Прем'єр-міністр Ізраїлю зустрінеться з угорським колегою Віктором Орбаном.

Нетаньягу вилетить до Будапешта 2 квітня. Угорщина підписала статут МКС
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вилетить до Будапешта 2 квітня, повідомив його офіс ‒ попри ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт, пише Bloomberg.

Під час візиту Нетаньягу має зустрітися із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Орбан назвав ордер “ганебним” та заявив у листопаді, що планує запросити ізраїльського лідера з візитом. Угорщина (яка підписала статут МКС) гарантує, що Нетаньягу не буде заарештовано під час свого візиту.

Ордер МКС, виданий у листопаді, стосується ймовірних воєнних злочинів, скоєних Ізраїлем у Смузі Гази під час війни країни проти ХАМАСу. Уряд Ізраїлю неодноразово заперечував звинувачення та заявляв, що його операції проти ХАМАС, який  США вважають терористичною організацією, відповідають міжнародним законам.

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Багато західних союзників Ізраїлю, включно з Великобританією, Францією, Німеччиною та Канадою, підписали МКС. Це означає, що вони зобов'язані заарештувати Нетаньягу, якщо він приїде, але немає ніякої зобов’язальної процедури для цього кроку. США, головний прихильник Ізраїлю, не підписали та відкинули повноваження суду. Ізраїльський лідер востаннє відвідував США у лютому.

Нетаньягу має повернутися до Ізраїлю 6 квітня.

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