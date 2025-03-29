Ізраїль заявив про початок нової операції у місті Рафах для "розширення зони безпеки" у смузі Гази

ХАМАС тим часом заявив про готовність звільнити 5 заручників.

Ізраїльські військові розпочали нову операцію у місті Рафах для "розширення зони безпеки" на півдні смуги Гази, пише DW із посиланням на заяву ЦАХАЛ.

У рамках нової операції ізраїльські війська "ліквідували об'єкти терористичної інфраструктури ХАМАС". Водночас ЦАХАЛ продовжує завдавати авіаударів по об'єктах радикального руху ісламізму по всій смузі Гази.

Сьогодні, 29 березня, стало відомо, що посередники з Катару та Єгипту проводять переговори з Ізраїлем та ХАМАСом з метою досягти угоди про 50-денне припинення вогню. ХАМАС оголосив про готовність звільнити п'ятьох ізраїльських заручників у рамках нової угоди. Ізраїлю можуть бути передані тіла деяких викрадених.

Канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху підтвердила, що отримала пропозицію про припинення вогню та висунула зустрічну: Ізраїль вимагає звільнити десятьох заручників.

Як зазначають представники ХАМАСу, режим припинення вогню може розпочатися у святкові дні після закінчення Рамадану, тобто з 30 березня.

Ізраїльські ЗМІ припускають, що ХАМАС прагне досягти нового перемир'я, в тому числі через протести, що нещодавно спалахнули у смузі Гази.

Як відомо, 18 березня Ізраїль відновив авіаудари по смузі Гази. 19 березня було відновлено і наземну операцію. Її мета - посилити тиск на ХАМАС, щоб досягти звільнення заручників, які досі залишаються в полоні.