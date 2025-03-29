Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Венс у Гренландії зробив кілька скандальних заяв про приєднання острова до США
Венс у Гренландії зробив кілька скандальних заяв про приєднання острова до США
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Рубіо: програма документування злочинів проти дітей в Україні не фінансується (уточнено)
Рубіо: програма документування злочинів проти дітей в Україні не фінансується (уточнено)
Уроки Азербайджану для України в контексті угоди зі США щодо рідкісноземельних металів
Уроки Азербайджану для України в контексті угоди зі США щодо рідкісноземельних металів
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
У М'янмі відбувся сильний землетрус, значні руйнування є і в Таїланді. Загинули понад 1000 людей (оновлено)
В Офісі Президента відповіли на заяву Путіна про "тимчасову адміністрацію" для України
В Офісі Президента відповіли на заяву Путіна про "тимчасову адміністрацію" для України
Ілларіон Павлюк і Лариса Денисенко написали заяву на вихід з "Українського ПЕН" через рішення не виключати Юрія Винничука
ГоловнаСвіт

Ізраїль заявив про початок нової операції у місті Рафах для "розширення зони безпеки" у смузі Гази

ХАМАС тим часом заявив про готовність звільнити 5 заручників.

Ізраїль заявив про початок нової операції у місті Рафах для "розширення зони безпеки" у смузі Гази
Фото: jpost.com

Ізраїльські військові розпочали нову операцію у місті Рафах для "розширення зони безпеки" на півдні смуги Гази, пише DW із посиланням на заяву ЦАХАЛ. 

У рамках нової операції ізраїльські війська "ліквідували об'єкти терористичної інфраструктури ХАМАС". Водночас ЦАХАЛ продовжує завдавати авіаударів по об'єктах радикального руху ісламізму по всій смузі Гази.

Сьогодні, 29 березня, стало відомо, що посередники з Катару та Єгипту проводять переговори з Ізраїлем та ХАМАСом з метою досягти угоди про 50-денне припинення вогню. ХАМАС оголосив про готовність звільнити п'ятьох ізраїльських заручників у рамках нової угоди. Ізраїлю можуть бути передані тіла деяких викрадених.

Канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху підтвердила, що отримала пропозицію про припинення вогню та висунула зустрічну: Ізраїль вимагає звільнити десятьох заручників.

Як зазначають представники ХАМАСу, режим припинення вогню може розпочатися у святкові дні після закінчення Рамадану, тобто з 30 березня.

Ізраїльські ЗМІ припускають, що ХАМАС прагне досягти нового перемир'я, в тому числі через протести, що нещодавно спалахнули у смузі Гази.

Як відомо, 18 березня Ізраїль відновив авіаудари по смузі Гази. 19 березня було відновлено і наземну операцію. Її мета - посилити тиск на ХАМАС, щоб досягти звільнення заручників, які досі залишаються в полоні.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies