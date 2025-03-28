The Wall Street Journal: Ізраїль надав США розвідданні для удару по хуситам

Ізраїль надав США конфіденційні розвідувальні дані для удару по хуситам у Ємені.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Зокрема, Ізраїль надав інформацію про ключового військового експерта з ракет хуситів, який став мішенню нападу. Цю інформацію передало джерело в Ємені.
Невдовзі після початку американських ударів радник з нацбезпеки Майк Волц написав, що цього експерта бачили, коли він входив у будівлю його дівчини, яка була зруйнована.
Видання зазначає, що ізраїльська інформація викликає сумніви щодо твердження адміністрації Трампа про те, що в чаті Signal не поширювалась секретна інформація.
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15 березня Сполучені Штати почали наносити широкомасштабні удари по десятках цілей хуситів у Ємені.
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Незважаючи на тиск США, бойовики на чолі з Абдулом Маліком аль-Хуті відмовилися зменшити масштаби атак у Червоному морі. Угруповання здійснило численні напади на міжнародне судноплавство на знак солідарності з палестинцями у війні в Газі.
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Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що США атакуватимуть хуситів, доки ті не припинять напади на кораблі.
- На початку березня США визнали хуситів "іноземною терористичною організацією". Від 2023 року нападали на міжнародне судноплавство і обстрілювали військово-морські сили США в Червоному морі. Ракетні та дронові атаки хуситів порушили ключовий глобальний торговельний маршрут і спровокували США і Велику Британію на удари у відповідь.