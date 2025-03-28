The Wall Street Journal: Ізраїль надав США розвідданні для удару по хуситам

Ізраїль надав США інформацію про ключового військового експерта хуситів з ракет.

Ізраїль надав США конфіденційні розвідувальні дані для удару по хуситам у Ємені.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зокрема, Ізраїль надав інформацію про ключового військового експерта з ракет хуситів, який став мішенню нападу. Цю інформацію передало джерело в Ємені.

Невдовзі після початку американських ударів радник з нацбезпеки Майк Волц написав, що цього експерта бачили, коли він входив у будівлю його дівчини, яка була зруйнована.

Видання зазначає, що ізраїльська інформація викликає сумніви щодо твердження адміністрації Трампа про те, що в чаті Signal не поширювалась секретна інформація.