ЄС ввів нові санкції проти Білорусі

У перелік потрапили ЦВК, судді і компанії, що підтримують режим Лукашенка.

27 березня Рада ЄС ухвалила рішення ввести додаткові санкції проти Білорусі.

Про це йдеться на сайті Ради.

Обмежувальні заходи запровадили щодо ще 25 осіб і 7 організацій, відповідальних за підрив демократії та верховенства закону в Білорусі, а також за сприяння внутрішнім репресіям, порушенням прав людини і військовому співробітництву з Росією на підтримку війни проти України.

ЄС включив до списку Центральну виборчу комісію, її заступника голови та секретаря, а також її членів.

«ЦВК організувала президентські вибори 2025 року, які не були ні вільними, ні справедливими, проводилися в атмосфері репресій та порушень прав людини, а також порушення зобов'язань Білорусі в рамках ОБСЄ», - йдеться на сайті.

Також під санкції потрапили 9 суддів, котрі винесли політично мотивовані вироки, зокрема, щодо громадян, які протестували проти режиму Лукашенка або висловлювали незгоду.

Крім того, ЄС запровадив обмежувальні заходи щодо відомих членів Головного управління справами президента — білоруського державного органу, який безпосередньо підпорядковується Лукашенку, приносить режиму дохід і отримує від цього прибуток.

ЄС також перерахував інші компанії та бізнесменів, які підтримують режим Лукашенка, як-от Ridotto LLC (спеціалізується на онлайн-гемблінгу), білоруських лотерей, 2 компанії, що працюють у військово-промисловому комплексі в Білорусі та їх керівництво, а ще ТОВ «Цибулька-Бел» - агрокомпанії, яка координувала з білоруською владою використання ув'язнених як примусові роботи.

Загалом обмежувальні заходи ЄС проти Білорусі тепер застосовують до 310 фізичних осіб та 46 юридичних осіб.