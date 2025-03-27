Скандал входить у чат
Скандал входить у чат
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
Очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева
Очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева
У Росії винесли вироки 23-м полоненим “азовцям” – від 13 до 23 років колонії
У Росії винесли вироки 23-м полоненим “азовцям” – від 13 до 23 років колонії
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
ГоловнаСвіт

ЄС ввів нові санкції проти Білорусі

У перелік потрапили ЦВК, судді і компанії, що підтримують режим Лукашенка.

ЄС ввів нові санкції проти Білорусі
Олександр Лукашенко
Фото: Kremlin Pool

27 березня Рада ЄС ухвалила рішення ввести додаткові санкції проти Білорусі.

Про це йдеться на сайті Ради.

Підписуйтесь на наш Google News

Обмежувальні заходи запровадили щодо ще 25 осіб і 7 організацій, відповідальних за підрив демократії та верховенства закону в Білорусі, а також за сприяння внутрішнім репресіям, порушенням прав людини і військовому співробітництву з Росією на підтримку війни проти України.

ЄС включив до списку Центральну виборчу комісію, її заступника голови та секретаря, а також її членів. 

«ЦВК організувала президентські вибори 2025 року, які не були ні вільними, ні справедливими, проводилися в атмосфері репресій та порушень прав людини, а також порушення зобов'язань Білорусі в рамках ОБСЄ», - йдеться на сайті.

Також під санкції потрапили 9 суддів, котрі винесли політично мотивовані вироки, зокрема, щодо громадян, які протестували проти режиму Лукашенка або висловлювали незгоду.

Крім того, ЄС запровадив обмежувальні заходи щодо відомих членів Головного управління справами президента — білоруського державного органу, який безпосередньо підпорядковується Лукашенку, приносить режиму дохід і отримує від цього прибуток.

ЄС також перерахував інші компанії та бізнесменів, які підтримують режим Лукашенка, як-от Ridotto LLC (спеціалізується на онлайн-гемблінгу), білоруських лотерей, 2 компанії, що працюють у військово-промисловому комплексі в Білорусі та їх керівництво, а ще ТОВ «Цибулька-Бел» - агрокомпанії, яка координувала з білоруською владою використання ув'язнених як примусові роботи.

Загалом обмежувальні заходи ЄС проти Білорусі тепер застосовують до 310 фізичних осіб та 46 юридичних осіб. 

  • Днями у Білорусі првели "інавгурацію" самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies