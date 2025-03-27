Трамп відкликав кандидатуру Еліз Стефанік на посаду представника США в ООН

Президент США Дональд Трамп заявив, що відкликав кандидатуру Еліз Стефанік на посаду посла Сполучених Штатів в Організації Об’єднаних Націй.

Про це повідомляє Reuters.

"Важливо, щоб ми зберегли кожне республіканське місце в Конгресі. З дуже жорсткою більшістю я не хочу ризикувати тим, що хтось ще балотується за місце Еліз”, - зазначив Трамп, і додав, що інші, які можуть добре працювати в ООН.

Зараз республіканці мають 218 проти 213 більшості в Палаті представників, де є чотири вакансії.

Голова Комітету із закордонних справ Сенату Джеймс Ріш підтвердив журналістам, що кандидатуру Стефанік відкликано Білим домом.