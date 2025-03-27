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Трамп відкликав кандидатуру Еліз Стефанік на посаду представника США в ООН

Президент США пояснив це небажанням скоротити республіканську більшість у Палаті представників.

Трамп відкликав кандидатуру Еліз Стефанік на посаду представника США в ООН
Еліз Стефанік і Дональд Трамп
Фото: Facebook/Elise Stefanik

Президент США Дональд Трамп заявив, що відкликав кандидатуру Еліз Стефанік на посаду посла Сполучених Штатів в Організації Об’єднаних Націй.

Про це повідомляє Reuters.

"Важливо, щоб ми зберегли кожне республіканське місце в Конгресі. З дуже жорсткою більшістю я не хочу ризикувати тим, що хтось ще балотується за місце Еліз”, - зазначив Трамп, і додав, що інші, які можуть добре працювати в ООН.

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Зараз республіканці мають 218 проти 213 більшості в Палаті представників, де є чотири вакансії.

Голова Комітету із закордонних справ Сенату Джеймс Ріш підтвердив журналістам, що кандидатуру Стефанік відкликано Білим домом.

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