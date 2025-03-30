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Президент Фінляндії вважає, що 20 квітня - "гарна дата для припинення вогню в Україні"

"Якщо Росія не погодиться або порушить його, потрібно буде запровадити "сильний механізм санкцій."

Президент Фінляндії вважає, що 20 квітня - "гарна дата для припинення вогню в Україні"
Александр Стубб
Фото: EPA/UPG

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що обговорив під час семигодинної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго в суботу дату припинення вогню в Україні та розробку США санкції проти Росії на випадок її відмови або порушення.

Про це повідомляє Yle.

Стубб під час прессконференції зазначив, що 20 квітня – це гарна дата для припинення вогню в Україні.

"Чому 20 квітня? Тому що потрібен крайній термін, тому що це Великдень і тому, що тоді президент Дональд Трамп буде при владі близько трьох місяців", - пояснив він.

Якщо Росія не погодиться на перемир'я або порушить його, потрібно буде запровадити "сильний механізм санкцій." Стубб зазначив, що такі санкції готуються і в США.

"Ми також обговорювали це з президентом Трампом і сенатором Ліндсі Гремом, архітектором пакету санкцій. І найближчим часом він запропонує це з підтримкою п'ятдесяти сенаторів у Сполучених Штатах", - додав президент Фінляндії.

Раніше Трамп у своїй соцмережі Truth Social повідомив, що вдало зіграв партію в гольф в парі з президентом Фінляндії Стуббом. Стубб зі свого боку також опублікував на платформі X пост про перебування в маєтку Трампа в Мар-а-Лаго в суботу і супроводив його фото. 

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