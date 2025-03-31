Сирський: росіяни зосереджують наступ на Покровському напрямку, але фактично "буксують на місці"

Захисники України застосовують тактику активної оборони "ам, де це можливо".

Російські війська зосереджують основні наступальні зусилля на Покровського напрямку, однак успіху тут не мають.

Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський після наради щодо підсумків діяльності ЗСУ в березні 2025 року.

"Головними нашими завданнями залишаються утримання рубежів оборони та стабілізація обстановки на загрозливих напрямках", - наголосив він. Сирський додав, що завдяки прийнятим рішенням та стійкості українських воїнів цю задачу частково вдалося виконати, зокрема, що стосується Покровського напрямку.

"Тут, в операційній зоні ОТУ "Донецьк", противник зосереджує основні наступальні зусилля, однак, фактично буксує на місці", - зазначив головнокомандувач.

Сирський наголосив, що наші захисники застосовують тактику активної оборони там, де це можливо. На деяких ділянках фронту - просуваються вперед, покращують тактичне становище, відновлюють десятки позицій, сковують значні сили противника.

З початку березня, артилерія Сил оборони виконала близько 100 тисяч вогневих завдань, оператори БПЛА – понад 81,7 тис. бойових спеціальних завдань, включно із 158 ураженнями засобами DeepStrike.

Сирський під час наради заслухав доповіді начальників органів військового управління щодо проблемних питань – комплектування підрозділів та відновлення їхньої боєздатності, формування нових армійських корпусів, логістики та ремонту військової техніки і визначив завдання на квітень.

Головнокомандувач також звернув увагу на необхідності збільшення кількості дронів на оптоволокні, стійких до ворожих засобів РЕБ. Він також визначив завдання щодо комплектування бойових бригад особовим складом. Наголосив на потребі підвищення якості підготовки.

"Ще одне важливе питання з розглянутих - утримання і підготовки озброєння до експлуатації в умовах весняно-літнього сезону, підвищення захисту різних видів військової техніки від FPV-дронів та максимальне використання бойових можливостей техніки", - додав Сирський.