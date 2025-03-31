Головне за ніч та ранок понеділка, 31 березня: атака дронів на Київ, понад 170 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 171 бойове зіткнення, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення, з них майже половина (73) – на Покровському напрямку.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 21 атаку російських загарбників.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, а також один пункт управління російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1230 окупантів, 4 ворожі танки, 3 бойові броньовані машини, 30 артилерійських систем та 1 засіб ППО. Втрати російської армії від початку вторгнення становлять близько 915 230 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі Київ атакували майже 50 дронів РФ, ППО збила 11 з них.

30 безпілотників покинули повітряний простір столиці, решта – локаційно втрачені.

Загалом РФ вночі запустила по Україні 131 безпілотник та дві балістичні ракети.

Оборонці збили 57 ворожих ударних дронів, ще майже стільки ж не досягли цілей.

Президент США Дональд Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський намагається вийти з угоди щодо корисних копалин, додавши, що у такому разі на нього чекатимуть “великі проблеми”, повідомляє Радіо Свобода.

“Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних мінералів. Якщо він це зробить – у нього будуть проблеми. Великі, великі проблеми”, – сказав Трамп журналістам на борту президентського літака Air Force One.

Bloomberg і Financial Times раніше повідомляли, що новий проєкт угоди поширюється на всі природні ресурси, включно з нафтою та газом, а також основними енергетичними активами країни.

Докладніше – в новині.

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