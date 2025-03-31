The Economist: після сварки з Трампом Зеленський задумався над проведенням виборів цього року

Джерела журналістів не певні, коли саме можуть відбутися вибори. Усе залежить від того, коли вдасться досягнути повного припинення вогню, що дасть можливість скасувати воєнний стан.

За даними джерел журналу The Economist, президент України Володимир Зеленський минулого тижня скликав свою команду, аби проінструктувати її стосовно проведення виборів після того, як досягнуть повного припинення вогню. Журналісти вважають, що його до цього спонукало зростання рейтингів після сварки з американським колегою Дональдом Трампом, який назвав Зеленського "диктатором" і вказував на те, що в Україні треба провести вибори.

Перше підтвердженням плану провести президентські вибори цього року може з'явитись напередодні або ж 5 травня – у крайній термін голосування Верховної Ради за продовження воєнного стану, який триває до 8 травня. Джерела розходяться стосовно дати можливих виборів, але більшість із них стверджує, що це може відбутися влітку.

Закон вимагає щонайменше 60 днів передвиборчої кампанії, тож найраніше вибори можуть пройти в липні. Але деякі співрозмовники журналістів повідомили, що кампанія мала б тривати три місяці: цей час потрібен виборчих органам для оновлення списків виборців.

Лідер фракції "Євросолідарність" і п'ятий президент Петро Порошенко, коментуючи можливість виборів, сказав, що вони можуть пройти "в будь-який час з серпня до жовтня". Він заявив, що кампанія уже почалася тоді, коли проти нього впровадили санкції Ради нацбезпеки і оборони. Деякі співрозмовники журналістів вважають, що санкції впровадили через поїздки Порошенка до США на зустрічі з наближеними до Трампа людьми. На думку самого політика, санкції мали на меті зробити дві речі: виключити його кандидатуру та застерегти колишнього головком, а нині – посла в Великій Британії Валерія Залужного, який має хороші шанси перемогти Зеленського, якщо він вирішить балотуватися. Високопоставлене джерело в уряді приватно каже, що Порошенко "і переоцінює, і недооцінює свою важливість".

Цей посадовець припускає, що український президент постарається організувати вибори раніше, у липні, що може бути вигіднішим для нього. Водночас, проти цього виступили в парламентських фракціях інших політичних сил.

Журналісти підкреслили, що проведення виборів залежить від того, як розгортатиметься воєнна ситуація. Якщо Росія нехтуватиме домовленостями про припинення вогню, то воєнний стан не скасують. Також перед виборами треба вирішити матеріально-технічні питання, зокрема те, як голосуватимуть захисники, мешканці прифронтових міст та сіл і люди, які виїхали за межі країни.